Lucchese - Giovanili Viareggio Cup» La Primavera» pareggia al debutto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Westchester 00 WESTCHESTER: Smith Jr, Acosta, Maricic, Bautista, Cambareri, Norales Ramirez, B. Flaherty, Fernandez Santiago, Cherif, Gjonbalaj (25’ st James), P. Flaherty. All.: Corrado.: Summa, Azozouz (10’ st Maurelli), Di Maggio, Fisio (14’ st Fiorini), Gaspari, Macchi, Marinai (60’ st Quochi), Seck, Scialla (10’ st Garzella), Rilievo (14’ st Tolomeo), Unniemi (14’ st Riad). (A disp.: Bracci, D’Antona, Giovannetti, Morisi, Moschella, Onu, Panconi, Ennached). All.: Di Stefano. Arbitro: Giannini di Pontedera. LUCCA - Latorna a giocare laCup e lo fa debuttando a Saltocchio contro la formazione statunitense del Westchester. I ragazzi di Di Stefano, giocano una buona gara e conquistano un buon pareggio. Ora tornerà di nuovo in campo per la seconda giornata del girone "1" ...

la Lucchese inaugura la propria avventura al Torneo di Viareggio con un pareggio. In tribuna, presenti il direttore sportivo Frara, il direttore generale Mangiarano e il neo coordinatore tecnico delle ...Lucchese-Torres, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Valerio Vogliacco della sezione AIA di Bari. Vogliacco sarà coadiuvato da Domenico Russo di Torre Annunziata e da DAlji ..."In Italia, per quanto si possa dire il contrario, fare il portiere non è mai semplice, soprattutto per un giovane, perché finisce.