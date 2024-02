Louise Thompson aggiorna i fan dopo due settimane di “agonia” in ospedale per il lupus

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 13 febbraio 2024)hato i fan sul suo stato di salute. L’attrice, che nell’ultimo anno ha documentato spesso la sua malattia cronica, il, ha pubblicato un lungo post nel quale ha raccontato di essere stata ricoverata per oltre due. A corredo di una foto che la ritrae su un letto di, l’attrice ha scritto: “Una svolta un po’ inaspettata. Ma devo iniziare da qualche parte, quindi iniziamo con alcune buone notizie: sono a casaoltre duetrascorse in. E mi sento molto grata per la mia casa e per la vita”. Poi,ha spiegato cosa le fosse successo: “Volata dall’altra parte del mondo (Antigua), sopravvissuta, semplicemente mi sono truccata e ...