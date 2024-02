Lotte con bovini e cani | lo Sferisterio dimenticato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Leggie pensi subito all’opera lirica. Il monumento simbolo di Macerata, infatti, è conosciuto nel mondo per la stagione lirica estiva, che vi si svolge ogni anno. È noto, però, che due secoli fa l’iniziativa di realizzare lonon fu determinata dall’amore per il "belcanto", bensì dalla grande passione dei maceratesi per il "pallone col bracciale", sport all’epoca in voga nello Stato Pontificio e nel resto dell’Italia centrale. Già dalla fine del Settecento, infatti, il gioco veniva praticato a Macerata negli spiazzi a ridosso delle mura e in particolare tra Porta Mercato e Porta San Giuliano, proprio dove oggi si trova la monumentale Arena. Le vicende costruttive, che si protrassero per diversi anni, prima con varie modifiche progettuali e infine con la soluzione definitiva dell’architetto Ireneo Aleandri, portarono ...