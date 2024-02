Lotta | Danila Sotnikov conquista il bronzo agli Europei! Podio nei -130 kg della greco-romana

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si sblocca già nella prima giornata di finali il medere dell’ItaliaEuropei senior 2024 di, in corso a Bucarest, in Romania:ilnella categoria di peso olimpica dei -130 kg. Escono di scena, invece, gli altri atleti italiani impegnati quest’oggi. L’azzurro, già meda d’argento continentale nel 2022, ieri era stato battuto dal russo Sergei Semenov (iscritto come atleta indipendente neutrale), poi meda d’oro, e quest’oggi nei ripescaggi è stato impeccabile, battendo, nell’ordine, per 4-2 il russo Dzmitry Zarubski (anch’egli iscritto come atleta indipendente neutrale) e per 4-1 il lituano Mantas Knystautas. Grazie a ...

