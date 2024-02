Lotito sul Flaminio | «35 mila posti? Mi rifiuto…»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Claudio, presidente della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport e l’ha fatto a riguardo dello StadioClaudio, presidente della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport e l’ha fatto a riguardo dello Stadio. Le sue dichiarazioni:– «Non abbiamo il cronometro. Prima devo vedere la fattibilità dell’opera e cosa mi permettono di fare. Se deve essere di 35mi rifiuto. La Lazio di media ha 45spettatori ma arriva anche a 60. Cosa faccio? Mando via i tifosi? Ecco perché serve ancora un po’ di tempo, per trovare un punto di caduta. Il Comune ha dato la disponibilità e noi abbiamo dato la nostra». CONTINUA SU LAZIO NEWS 24

Claudio Lotito non conta sull'opportunità di trasferirsi un giorno allo Stadio Flaminio. Il presidente della Lazio ha espresso tutto il proprio dissenso nel corso di un'intervista rilasciata a La Repu ..." Prima devo vedere la fattibilità dell'opera e cosa mi permettono di fare. Se deve essere di 35 mila posti mi rifiuto ", chiarisce anzitutto Lotito in riferimento all'ipotesi Flaminio.