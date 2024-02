Lorella Cuccarini | la dedica social per l’ex allieva Angelina scioglie i cuori | cosa ha scritto

(Di martedì 13 febbraio 2024)dopo la sua esperienza di co-conduttrice di Amadeus si è lasciata andare alle emozioni e alle dediche: il messaggio inaspettato. La professoressa di Amici di Maria De Filippi salendo sul palco del Teatro Ariston ha ritrovato una delle allieve del talent show, una delle studentesse di canto a cui si era affezionata di più, e non è riuscita a trattenere l’emozione. Scopriamo chele ha voluto dire dopo il Festival di Sanremo. La commoventeinaspettata didopo il Festival di Sanremo (Fonte ANSA) (Cityrumors.it)hato un messaggioalla cantante che ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Le sue parole hanno commosso tutto il ...

In più occasioni Lorella Cuccarini ha parlato della malattia che l’ha colpita nel 2002 , nello specifico un sospetto tumore alla alla tiroide, ... (cultweb)

Ieri sera Lorella Cuccarini ha mostrato il suo sostegno per Angelina Mango a Sanremo 2024 votandola e celebrando la vittoria L'articolo Angelina ... (novella2000)

nella gara di canto di oggi ad Amici 23 Mida è arrivato all' ultimo posto e ci è rimasto male. Lorella Cuccarini ha scelto che fare L'articolo Mida ... (novella2000)

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 e arrivano i post di Lorella Cuccarini e di Amici per festeggiare il suo trionfo! (comingsoon)

Come mostrato nell'odierno daytime di Amici 23, Ayle ha deciso di ritornare nella scuola dopo essere tornato a casa per sua scelta.Ayle torna ad Amici La decisione divide tutti La questione inerente l'abbandono del talent da parte dell'allievo, per poi chiedere di tornare poche ore ...Giulia Pelagatti Dalla scuola di San Fruttuoso, selezionati dal coreografo e ballerino professionista Simone Ranieri, sono arrivati a Sanremo anche Martina Macera, Angelo Damonte e Sarah Muraca che ...