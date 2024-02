L’Opa si proietta nel futuro Lavori di adeguamento sismico La spesa è di 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024), al via i cantieri all’Ospedale del Cuore. Le opere saranno realizzate senza interruzione dell’attività sanitaria. La fine deiè prevista per il 2026. La Fondazione Monasterio siverso il. Nelle scorse settimane sono partiti ialche interesseranno la terapia intensiva adulti, la terapia intensiva pediatrica e neonatale e la ’shock room’ per le emergenze, oltre a studi medici, laboratori e magazzini. Un investimento complessivo di poco più di 5di, finanziati attraverso il Pnc (Piano nazionale complementare) che integra, con risorse nazionali, gli interventi del Pnrr. L’inaugurazione è prevista per il primo semestre del 2026. Nelle aree oggetto di intervento saranno ...