Lookman non è Osimhen | rientra domani

(Di martedì 13 febbraio 2024) È previsto peril rientro didalla Coppa d’Africa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attaccante dell’Atalanta, compagno in nazionale di, rientreràin Italia.invece potrebbe saltare Napoli-Genoa (Sky) Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Modugno,potrebbe nonre in tempo per Napoli-Genoa. «Il rischio chesalti Genoa c’è, sarebbe la nona partita consecutiva che salta. Al momento è dal presidente dalla Repubblica nigeriana. C’è una cerimonia per riconoscere alle Aquile (ndr la squadra nigeriana) il grande percorso fatto in Coppa d’Africa. Ci sono delle onorificenze costituite da una medaglia e denari.vedrà allargare il suo patrimonio. Poi si concluderà ...

Gli aggiornamenti minuto per minuto in merito ad Atalanta- Napoli ,gara di debutto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Buonasera cari lettori ... (spazionapoli)

El Bilal Touré non risulta presente nella lista dei preconvocati del Mali in vista della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. L’ Atalanta non ha ... (sportface)

Il futuro di Kylien Mbappè rimane sempre in bilico, ma comunque lontano dal Paris Saint Germain. Il talento francese deve ancora decidere, ma non sembra pressare sui compagni di squadra come spiegato ...(ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - È previsto per mercoledì in giornata il rientro di Ademola Lookman dopo la Coppa d'Africa di cui è stato finalista con la Nigeria contro la Costa d'Avorio. L'attaccante dell ...Atalanta reduce dal poker rifilato al Genoa, grazie a cui i bergamaschi hanno potuto proseguire la propria scalata verso l'Europa.