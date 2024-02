Longo | «Como? Non mi aspettavo di essere esonerato…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Moreno, ex allenatore del, ha parlato a ilovepalermocalcio.com del suo recente esonero da tecnico dei lariani Moreno, ex allenatore delin Serie B, ha parlato a ilovepalermocalcio.com del suo recente esonero da tecnico dei lariani. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «L’esonero non me lo potevo aspettare, perché le cose stavano andando molto bene. Quindi è stato inaspettato. Credo che a noi sia toccato il compito più difficile, cioè quello di aver dovuto amalgamare 13 giocatori nuovi in estate. Aver iniziato dovendo creare un gruppo con un ritiro, una preparazione. Sono del parere che quello è stato il momento più difficile che avevamo, secondo me superato nel migliore dei modi, poi abbiamo dovuto prendere atto di questa scelta della società. Detto questo, la squadra è una squadra che a noi ...