Lo strano caso della scomparsa dell’Ucraina nei libri scolastici di geografia per le medie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 febbraio 2024) A notarlo per prime sono state alcune mamme ucraine da anni residenti in Italia: sul libro diadottato nelle secondarie di primo grado (le vecchie scuole) frequentate dai loro figli, la carta geograficaRussia è ferma al 1989. Cioè include gli Stati baltici – Estonia, Lituania, Lettonia –, la Bielorussia, l’Ucraina e la Moldova. E la popolazioneRepubblica federale russa (calcolata in centoquarantasei milioni e cinquecentoquarantaquattromila abitanti) include la Repubblica di Crimea e di Sebastopoli. Succede nel secondo dei trediintitolati “Namaskar” (parola che, in alcune regioni dell’Asia, significa benvenuto, come si spiega nell’introduzione) pubblicato nel 2019 da Deascuola-Garzanti scuola (20 euro) e firmato da Alberto Fré, docente di ...