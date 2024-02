Lo strano caso del nipote di Buscetta | lui non è vittima di terrorismo | ma le sorelle sì “Lo Stato per me non applica la legge”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) “La mia vita è stata distrutta, per fortuna non sono morto. Ho vissuto dieci anni sotto scorta e venti con il porto d’armi. Piango le conseguenze di questo mio parente, non voglio fare neppure il nome, la morte di mio padre, e adesso sono l’unico a pagare. Alle miericonosciuto l’agevolazione di, a me no. Vorrei farre al presidente Mattarella o al ministro Piantedosi la documentazione e il parere della prefettura di Palermo, per capire cosa ne pensano. È un grande pastrocchio”. Le parole di Giovanni Busetta sono strette tra i denti, tra rabbia e dolore. Alle sue spalle il ritratto del padre, le foto con il presidente Sergio Mattarella a un evento di Libera, e quella scattata al “bunkerino” insieme al magistrato Leonardo Agueci e all’allora presidente dell’Anm Palermo, Giovanna Nozzetti. Una ...