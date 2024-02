Lo stadio Collana riapre il 12 aprile | “Lavori per 70 milioni e copertura delle tribune”

"A margine della sottoscrizione dell'accordo ARUS-CONI per lo stadio Collana di Napoli, con la stampa facciamo il punto sulla battaglia che la Regione Campania sta portando avanti per lo sblocco dei f ...Il Mundo Deportivo fa il punto sulla situazione infortuni in casa Barcellona, in vista del match di Champions League contro il Napoli: "Il Barça ha sette giocatori in infermeria. Per la partita contro ...La data da segnare in rosso è quella del 12 aprile quando il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tornerà a Napoli per inaugurare lo stadio Collana. Palestre, piscina e ...