LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | Elisa Cosetti apre con un 61 10 ed è terza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.24 62.40 per Bader che è seconda dietro a Carlson, tocca alla canadese Jessica Macaulay. 09.23 55.90 per Smart che è quinta. Ora la veterana tedesca Anna Bader. 09.22 Soddisfazione perche passa momentaneamente davanti a Rhiannan Iffland. Ora la statunitense Ellie Smart. 09.21 Ottimo tuffo per l’azzurra che con 61.10 si issa momentaneamente al terzo posto dietro Carlson ed Herculano. 09.20 E’ il momento dell’azzurra. 09.18 Ottimo 62.40 per la svizzera che è seconda. 09.16 37.70 per Van Katwijk, ora la svizzera Morgane Herculano. 09.15 50.70 per Quintero. Tocca alla neerlandese Ginni Van Katwijk. 09.13 52.00 per l’australiana Emily Chinnock, ora la colombiana Maria Paula Quintero. 09.12 Ottimo il tuffo della canadese che con un 66.30 ...