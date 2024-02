LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | Barnaba settimo dopo la prima rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45laAndreacon 64.40 punti, mentre Davide Baraldi è 15° con lo score di 50.40. Guida la classifica il rumeno Catalin-Petru Preda con il punteggio di 77.00. 12:44 Soltanto 42 punti per l’elvetico, che commette diverse sbavature fino ad un ingresso in acqua leggermente abbondante. 12:43 43.40 per il secondo dei tedeschi.che si chiude con lo svizzero Jean-David Duval. 12:40 L’ucraino ottiene 51.80 punti, punito dalla giuria per una sbavatura sul secondo salto mortale. Penultimo tuffo dellacon il tedesco Manuel Tobias Halbisch. 12:38 57.40 ed undicesimo posto per Celis, mentre il ...