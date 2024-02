LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | azzurri per stupire

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delle gare maschili e femminili deidalle. A Doha si comincerà con i salti dai 27 metri con le prime due rotazioni che andranno a sommarsi con quelle del 15 febbraio per la classifica finale. Sarà Constantin Popovici il grande favorito per il gradino più alto del podio, il tuffatore romeno è infatti reduce dalla vittoria agli Europei di Roma 2022 e da quella nella rassegna iridata di Fukuoka di circa sei mesi fa, la stessa Romania potrebbe puntare inoltre ad una nuova doppietta dopo quella del Giappone avendo a disposizione anche la carta Catalin-Petru Preda. Outsider saranno poi lo spagnolo Carlos Gimeno e l’eterno francese ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 9.33: Qualche sbavatura per Yang, punteggio di 73.60, totale di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 11.55: Bene la Svezia che ottiene 44.40, totale di 90 11.54: Non bene ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 16.18: Non ci sono azzurri al via di questa gara, una delle poche ... (oasport)

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.Grazie a Matteo Santoro e Chiara Pellacani. La coppia azzurra si conferma sul podio iridato, dopo il secondo posto a Budapest 2022 e il bronzo a Fukuoka 2023, nell'ultimo giorno dei Mondiali all'Hamad ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO 8.40: Tanti spruzzi per Knoll che totalizza 52.70, totale di 162.90 8.39: Buon tuffo per Larsen che entra bene in acqua, total ...