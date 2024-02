LIVE Sci di fondo | Sprint tc Canmore 2024 in DIRETTA | Svahn si impone tra le donne | ora la finale degli uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Quarto posto per Niskanen, quinta Dahlqvist, sesta Ribom: questi i piazzamenti delle altre tre finaliste. 20.59 VINCE LINN! La leader della classifica di specialità consolida il primato e conquista l’intera posta in palio. Quindicesimo successo in Coppa del Mondo per lei, chiude al secondo posto Skistad che nelha ripreso una stanchissima Sundling, beffata al fotofinish. 20.58 Rettilineo, Skistad si incarta e perde la possibilità di giocarsi la vittoria. Duello per il successo trae Sundling. 20.57 Rimane agganciata Skistad, la norvegese riesce a tenere il ritmo della coppia svedese. 20.56 Azione imperiosa di Sundling, la svedese al momento rimane saldamente in testa. Alle sue spalle troviamo Linn ...