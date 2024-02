LIVE Sci di fondo | Sprint tc Canmore 2024 in DIRETTA | iniziano le qualificazioni degli uomini

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICC1A QUI PER AGGIORNARE LA17.36 Partito anche Federico Pellegrino. 17.35le fatiche di Johannes Klaebo, fra poco toccherà a Pellegrino. 17.34 Partito Ketterson,leper gli. 17.33 Sono 63 glipresenti in questa gara, dieci in più rispetto alle ragazze. 17.31 Il primo atleta a partire sarà lo statunitense Zak Ketterson. Federico Pellegrino avrà il pettorale 10, mentre Hellweger sarà il quindicesimo a prendere il via delle. 17.28 Fra poco più di cinque minuti dovrebbero iniziare ledella prova maschile: la speranza è quella di poter vedere ai quarti entrambi gli azzurri, soprattutto se dovessero strappare un buon tempo di qualificazione che gli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica in programma a ... (oasport)

Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Sono ore decisive per capire se ... (orizzontescuola)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Nel frattempo sono scese in pista anche Jessie Diggins, Victoria Carl, e Kristine Skistad. 17.01 ... (oasport)

La sciatrice azzurra ha subito un intervento chirurgico alla gamba destra per la frattura di tibia e malleolo dopo una caduta in allenamento ...'Grazie Italia. 30 anni fa, una storia indimenticabile'. Con un video sul suo profilo Instagram Manuela Di Centa ricorda le trionfali Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994, in cui la campionessa azz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Canmore (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2023 ...