LIVE Sci di fondo | Sprint tc Canmore 2024 in DIRETTA | in corso i quarti di finale maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICC1A QUI PER AGGIORNARE LA20.00 SI PARTE! 19.59 Spazio ora ai, ecco la lista di partenza della prima batteria. 1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2 2 VALNES Erik NOR 3 23 JAY Renaud FRA 4 28 SIMENC Miha SLO 5 29 GROND Valerio SUI 6 30 SCHUMACHER Gus USA 19.58 Gimmler conquista la quinta batteria, si qualificamente per la semianche Hagstroem. Riesce a rientrare come ripescata anche Heidi Weng, eliminata Matintalo. 19.57 Si impalla Diggins, attenzione al rientro di Heidi Weng. 19.57 Se ne vanno via in tre, Diggins, Gimmler e Hagstroem. 19.56 Diggins viene affiancata da Gimmler, terza al momento c’è Hagstroem. 19.55 Diggins vuole imporre il ritmo, la statunitense deve conquistare la semiper non perdere troppi punti in ...