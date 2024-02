LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Simona Quadarella dominante! OROOOO! Martinenghi e Cerasuolo in finale! Tra poco Razzetti

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIPROGRAMMA E ORARI DI BATTERIE E FINALI DI OGGI 17.44. Questi i finalisti dei 50 rana uomini: Williamson,, Fink, Peaty,, Matzerath, Stevens, Schreuders 17.43: DUE AZZURRI INWilliamson chiude con 26?41, miglior tempo in assoluto, secondo posto per Fink con 26?77, terzo Matzerath con 27?01. Fuori Andrews e anche Shymanovich 17.40: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 rana: 1 MATZERATH Lucas GER 3 MAY 2000 27.40 2 PETRASHOV Denis KGZ 1 FEB 2000 27.10 3 STEVENS Peter SLO 1 JUN 1995 26.79 4 FINK Nic USA 3 JUL 1993 26.66 5 WILLIAMSON Sam AUS 19 DEC 1997 26.69 6 ANDREW Michael USA 18 APR 1999 26.94 7 SCHREUDERS Mikel ARU 21 SEP 1998 27.18 8 KALUSOWSKI ...

47? Kakaris si procura un rigore proprio sullo scadere. 57? Del Lungo devia in corner, ma la Grecia è in ... (oasport)

2'20" Fondelli accorcia le distanze in superiorità numerica. Italia-Grecia 9-10. Terza espulsione per ... (oasport)

Azione trionfale e bracciate nell’oro per Simona Quadarella, nuova campionessa del mondo dei 1500 stile libero con tanto di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Quadarella ha vinto in 15’46"99 ...A Doha, Simona Quadarella è riuscita a conquistare l'oro nei 1500 stile libero, aggiundicandosi il secondo titolo in carriera ad un mondiale ...Missione compiuta per Simona Quadarella che ai mondiali di nuoto di Doha non delude sui 1500 stile conquistando la medaglia d'oro e il pass per Parigi 2024. Nella finale l'azzurra ha preceduto la cine ...