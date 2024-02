LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 7 30 le batterie con Razzetti e Paltrinieri

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIPROGRAMMA E ORARI DIE FINALI DI OGGI Da qui inizio aggiornamenti. Programma, Orari, Tv e streaming del 13 febbraio aididi Doha – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il programma deidi Doha – Le speranze di medaglia dell’Italia a Doha – La presentazione della terza giornata – Il medagliere deidi Doha – La cronaca della prima giornata – La cronaca della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionati del Mondodiin vasca lunga all’Aspire Dome di Doha in Qatar. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo possesso per l’Italia. Recuperare 4 gol in 8 minuti ? Serve più di un miracolo. Purtroppo il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricapitoliamo la situazione: l’Italia dovrà finire davanti al Canada nel tabellone per il 5° posto per ... (oasport)

Archiviati i primi due giorni di gare, a Doha siamo pronti per tuffarci nella terza sessione di batterie per il nuoto in vasca di questi Campionati mondiali ...Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha streaming video Rai oggi, 13 febbraio, il programma della dodicesima giornata di gare con cinque titoli da assegnare.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO Programma, Orari, Tv e streaming del 13 febbraio ai Mondiali di nuoto di Doha - I favoriti gara per gara - Le favorite gar ...