LIVE – Lazio-Bayern Monaco | Sarri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alle 14:00 di oggi, martedì 13 febbraio Maurizioterrà ladi presentazione della sfida tra, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. In un Olimpico strapieno, i biancocelesti cercano un risultato positivo contro unin crisi e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, capolista di Bundesliga. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.