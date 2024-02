LIVE Italia-Grecia | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | vedremo il vero Settebello senza l’ansia del pass olimpico?

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per i quarti di finale deidimaschile: a Doha, in Qatar sarà la selezione ellenica l’odierna avversaria anche per il. Gli azzurri vanno alla ricerca di un posto in semifinale dopo aver finalmente arpionato ilcon il successo sugli Stati Uniti negli ottavi della manifestazione iridata. La vincente del match tra azzurri ed ellenici sfiderà la vincente dell’incontro tra Spagna e Montenegro, che precederà l’incontro del(si disputerà alle ore ...

La musica potrebbe tornare protagonista in estate, con il concertone di Radio Bruno: tornato nel 2023, il Comune sta lavorando per un nuovo accordo che lo riproponga. Del resto, un tempo era una tappa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per i quarti di finale dei Mo ...In Valcesano, 5 carnival events will take place between today and next Sunday. The festivities include parades, parties for children, and a masked procession. The events aim to bring joy and celebrati ...