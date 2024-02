LIVE Italia-Grecia 3-4 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | brutalità per Argyropoulos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACambio di portiere per la. 1’46” Echenique, ci serviva anche il suo braccio mancino! Il Settebello massimizza la superiorità numerica.6-4. 2’08” Parata di Del Lungo sulla ‘beduina’ di Fountoulis. 2’32” Gira rapidamente la sfera, Presciutti riceve ai 2 metri e insacca a porta vuota. Ma che assist di Condemi, splendido.5-4. Sorpasso! 2’56” Fa buona guardia il Settebello con l’uomo in più. Ancora 2 minuti di superiorità. 3’46” Stavolta il diagonale di Condemi non perdona. Pareggia il Settebello!4-4. 3’59” Traversa di Condemi. 4’26” Alta la conclusione di Fountoulis. 4’55” Laassegna anche un rigore ...