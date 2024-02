LIVE Cobolli-Daniel | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | l’azzurro cerca punti da ripescato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno tra Flavioe Taro, del torneo ATP 250 diè stato ripescato con Lucky Loser dopo essersi arreso nella giornata di domenica a Nicolas Moreno de Alboran, nell’ultimo turno di qualificazioni.aveva vinto il primo parziale per 7-5, salvo poi cedere alla distanza per 6-2, 6-2 i successivi due parziali. Fortunato, ha approfittato del ritiro dell’aussie James Duckworth, e affronterà il rognoso giapponese Taro. Una vittoria lo proietterebbe al 2° turno contro il vincente tra Max Purcell e Zachary Zvajda, in campo prima del romano. ...