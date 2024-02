LIVE Cobolli-Daniel | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | in campo a breve Azzurro da ripescato per la top 70!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.08 Una vittoria lo proietterebbe al 2° turno contro Svajda stesso. Sarebbero inoltre punti preziosi, che sommati ai 7 ottenuti superando il 1° turno delle qualificazioni, lo isserebbero provvisoriamente al numero 69 del mondo. 21.03è statocome Lucky Loser, dopo essersi arreso domenica scorsa a Nicolas Moreno de Alboran, nell’ultimo turno di qualificazioni per 5-7, 6-2, 6-2. 21.00 Ha chiuso l’idolo di casa Zachary Svajda, 7-5, 6-3 a un Max Purcell sempre in in difficoltà. Tra non molto inl’! 19.15 Ha chiuso Rinky Hijikata, 6-2, 1-6, 6-1 su Liam Broady. Adesso Purcell-Zvajda e poi, che da luckyloser affronta Taro(JPN). Buonasera amici di OA Sport e benvenuti ...