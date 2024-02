LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | primo parziale dominato dal nipponico

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima vincente! 15-0 Rovescio vincente in lungolinea dell’azzurro. Parte al servizio l’azzurro.6-1. Chiude con il 2° ace del set il giapponese, unperfetto da parte sua. Un solo errore gratuito. 40-0 Stecca la risposta di dritto sulla seconda. 30-0 Super dritto difensivo di, arretrando, dopo l’ottima risposta dell’azzurro. 15-0 Nastro perfido che porta il corridoio il dritto di. 5-1 Ace (1°). A-40 Rovescio pesante diagonale di Flavio. 40-40 Rimedia con la prima. 30-40 Palla corta malamente gettata via da. 30-30 Altra risposta nei piedi, stavolta di dritto del giapponese. 30-15 Risposta sulla riga di rovescio di ...

30-40 Muore in rete il dritto del romano. 30-30 Prima vincente! 15-30 Lunghissimo il dritto lungolinea di ... (oasport)

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno tra Flavio Cobolli e Taro Daniel, del torneo ATP 250 di Delray Beach.