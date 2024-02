LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | 6-2 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | gran reazione dell’azzurro che pareggia i conti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFlavioal servizio nel 3° set. Pausa bagno per. 6-2difesa diche raccoglie l’errore di dritto del giapponese, siamo al terzo! 15-40 Di pochissimo lunga la risposta di rovescio, sarebbe stata vincente. 0-40 Altro errore di dritto di. 0-30 Doppio fallo (1°). 0-15 Pressione da fondo diche fa il punto. 5-2 Ancora la seconda in kick e poi il rovescio lungolinea! A-40 Altra prima vincente! 40-40 ACE (6°)! 30-40 Seconda di servizio in kick e dritto! 15-40 Ottima risposta del giapponese con il dritto. 15-30 Si butta avanti dopo il dritto l’azzurro e chiude con una volèe in più! 0-30de difesa dicon il rovescio, sulla riga. 0-15 ...