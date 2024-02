LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | 3-2 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | supervisor in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltro warning per TIME VIOLATION per, che “impazzisce” chiedendo l’intervento del. 0-40 Vola via il rovescio di. 0-30 Aggressivo l’azzurro, che chiude a rete!!! 0-15 Magico passante di dritto dell’azzurro da fuori dalin diagonale! 3-2 ACE (4°)! A-40 ACE (3°)! 40-40 Prima vincente!! 30-40 Tenta la soluzione vincente di dritto incrociato, ma esce. Palla break. 30-30 Coppia di dritti incisivi e super demi-volèe dell’azzurro, che tocco! 15-30 Errore in risposta di dritto di, non era impossibile per lui. 0-30 Lungo il dritto in corsa. 0-15 Doppio fallo (2°). 2-2 Ace (5°). 40-15 Dritto sulla riga in lungolinea di. 30-15 Fortunato l’azzurro con la ...