LIVE Cobolli-Daniel 0-5 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | doppio break per il giapponese nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0 Largo il rovescio dell’azzurro. A-40 Altra prima vincente. 40-40 Errore gratuito con il dritto del nipponico. A-40 Prima vincente. 40-40 Il nastro ferma il dritto di. Secondo gioco consecutivo ai vantaggi. 40-30 In rete il rovescio del nipponico. 40-15 Rovescio lungolinea vincente. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Risposta di rovescio sulla riga di. 15-0 Dritto in corsa sulla riga di, che non sbaglia niente. 4-0 Vola via anche questo rovescio diper il. 40-A Risposta di rovescio e blitz vincente a rete,. 40-40 Ancora gran risposta di, con il dritto. A-40 E’ dentro il ...