LIVE Biathlon | Individuale femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | zero di Vittozzi che ipoteca l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELL’18.02 Comola entra al quarto poligono con il ventesimo tempo. 18.01 Ai 12.8 km Hettich-Walz ha 13? da. La tedesca rimane in seconda posizione, ma sta perdendo dall’azzurra. 18.01di Grotian, che non fallisce neppure l’ultimo bersaglio. Dopo 4 poligoni la tedesca è quarta con 49? di ritardo da. 18.00 Preuss taglia il traguardo in settima posizione con 4 secondi di vantaggio su Hanna Oeberg. 17.59 Wierer ha concluso la gara con 2 errori a 3:08.5 da. 17.59 Ai 9.8 km Comola è sedicesima. L’azzurra va alla caccia di punti importanti per essere al via della mass start. 17.58di Hettich-Walz, che dopo 4 poligoni ha ...