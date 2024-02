LIVE Biathlon | Individuale femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | secondo giro spaventoso di Vittozzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELL’17.31 Zeroooo!da parte di Lisa! 17.31entra alpoligono con 5? di ritardo da Elvira Oeberg. Chedi Lisa! 17.30 Dopo il primoBraisaz-Bouchet ha 13? di vantaggio su Simon. 17.30 ZERO DI BRAISAZ-BOUCHET!! Triplo errore di Tandrevold nella serie in piede. 17.29 Braisaz-Bouchet entra al primo poligono con 18? di vantaggio su Simon. 17.29paga 12.1 da Elvira Oeberg ai 5.6 km. L’azzurra ha recuperato quasi dieci secondi alla svedese nel. 17.28 Braisaz-Bouchet ha 13 secondi di vantaggio su ...