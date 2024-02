LIVE Atletica | World Indoor Tour 2024 in DIRETTA | Larissa Iapichino si impone a Belgrado con 6 68

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:29 Si avvicina il momento della seconda ed ultima italiana in gara a. Si tratta di Veronica Besana, in gara nei 60hs con Toth (HUN), Emini (SRB), Kerekes (HUN), Strametz (AUT), Glojnaric (SLO), Wild (CRO) e Lukic (SRB). 17:26 Si congeda con un onorevole 6.49, che si aggiudica con pieno merito la tappa deldi. L’azzurra archivia il primo posto con la misura di 6.68 colta con il primo salto. Secondo posto con 6.53 per la serba Gardasevic, terza l’ungherese Lesti con 6.50. 17:24 In corso la presentazione del salto con l’asta maschile. In gara sei atleti, ovvero Horvat (CRO), Imsand (SUI), Holy (CZE), Renner (SLO), Scerba (CZE) e Kravchenko ...

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Belgrado del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera. In Serbia spazio all'evento di live ...