LIVE Atletica | World Indoor Tour 2024 in DIRETTA | Larissa Iapichino al comando nel salto in lungo

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 Netta vittoria intanto nella terza ed ultima batteria dei 60 metri femminili per la giamaicana Williams. La centroamericana taglia il traguardo in 7.18 dinanzi alla tedesca Haase (7.27) ed alla slovacca Weigertova (7.31). 16:36 Prima misura per la bulgara Mitkova, che al terzo tentativo trova un discreto 6.18 che la colloca in quinta posizione provvisoria. 16:33 Terza ed ultima heat dei 60 metri donne che vede al via Weigertova (SVK), Jeremic (SRB), Haase (GER), Emmanuel (CAN), Williams (JAM), Spanoudaki-Chatziriga (GRE) e Golubovic (SRB). 16:30 Imana-Lari Lansiquot si aggiudica la seconda batteria dei 60 metri femminili. La britannica ferma il crono in 7.26 anticipando di 9 millesimi la velocista di Trinidad & Tobago Ahye. Terza in 7.28 la portoghese Santos. 16:27 Nullo anche il terzo tentativo di ...