LIVE Atletica | World Indoor Tour 2024 in DIRETTA | a Belgrado c’è Larissa Iapichino! Si comincia alle 16 00

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 La gara diIapichino inizierà16.05. L’azzurra, vincitrice della prova di salto in lungo a Sabadell, se la vedrà con atlete del calibro della serba Milica Gardasevic, della brasiliana Leticia Oro Melo e della bulgara Plamena Mitkova. 15:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del. Tra pochi minuti via alla tappa dicon sole due azzurre ai nastri di partenza ma con diversi spunti utili in vista dei Mondialidi Glasgow. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa didel...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 400 METRI – Vittoria di Bol! grandissima gara di Femke Bol, che taglia il traguardo in 49.63. 21.31 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 60 METRI ostacoli – I giudici cambiano decisione! Skryszowska sarà al via della gara. 21.56 60 METRI ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.22 Primi 100 metri velocissimi per prendere le posizioni. 22.22 Iniziata la gara degli 800 metri ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Iniziata la gara dei 2000 metri maschile. 22.39 Sono pronti in pista gli atleti dei 2000 ... (oasport)

Il 14° Cross Città di Paderno Dugnano domenica 11 febbraio è stato il gran giorno degli over 35 nella Coppa Lombardia di corsa campestre 2024. La seconda tappa del challenge fortemente voluto dal Comi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Belgrado del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera. In Serbia spazio all'evento di live ...Il maratoneta keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale della specialità, morto domenica notte in un incidente stradale nel suo Paese, sarà onorato in patria con funerali di Stato. Lo ha an ...