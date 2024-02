LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 6-4 6-3 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | grande rimonta dell’azzurro che centra gli ottavi di finale

(Di martedì 13 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.25 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti. 23.24 Al secondo turnotroverà uno tra l’australiano Rinky Hijikata e il britannico Liam Broady: una buona occasione per arrivare ai quarti di. 23.22 Da sottolineare i 21 ace per l’azzurro che ha concesso qualcosa al servizio, ma è riuscito spesso ad uscire dai momenti difficili proprio con la prima. VINCE MATTEO! 4-6 6-4 6-3 indopo 2 ore e 22 minuti di gioco:si arrende. La testa di serie numero 6 è neglididell’ATP 250 di...

Learn more about the 2024 Delray Beach Open by VITACOST.com on February 12 and get men's singles live stream and odds information.Jannik Sinner debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp nel primo torneo dopo la vittoria del primo Slam 2024. Un anno si arrese in finale a Medvedev, oggi ci arriva come uomo da battere ...Nella serata italiana Matteo Arnaldi debutta nel “Delray Beach Open” ( ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento ...