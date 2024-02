Lite di fuoco tra Tina e Beatriz a UeD | Brando sotto accusa | Maria censura

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato anche del Trono Classico, con particolare attenzione aEphrikian. Il ragazzo si è seduto al centro dello studio con entrambe le sue corteggiatrici, ed ha espresso un certo dissenso per come siano andate le cose durante la scorsa puntata del programma. I telespettatori, però, hanno notato alcuni dettagli che, in men che non si dica, hanno sollevato un polverone contro il ragazzo. Successivamente, poi, c’è stata unainfuocata traD’Orsi eCipollari.Cipollari attaccaD’Orsi a UeDEphrikian ha manifestato un certo dissenso nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Il ragazzo si aspettava che, dopo la scorsa puntata, le sue corteggiatrici andassero a cercarlo, ma questo non è ...