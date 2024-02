L’italianità del paese reale che guarda la tv per specchiarsi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ma quindi cos’è? Include quelli coi genitori tunisini? Quelli con gli ascoltatori napoletani? Quelli che per una settimana non parlano d’altro che di Sanremo? Quelli che si vantano di nonrlo? È più italiano chi parla dialetto o chi usa parole inglesi a casaccio? Chi si perde l’inizio del festival perché a tavola non sila tele o chi ordina sushi perché c’è Sanremo e figurati se cucino? Chi ha la residenza fiscale a Montecarlo o chi ce l’ha in Italia tanto incassa tutto in nero? Lunedì mattina, devastata dalla privazione del sonno che ogni anno per una settimana m’induce Sanremo, ero da un parrucchiere cinese che in negozio tiene la musica a tutto volume e a selezione casuale. È partita Angelina Mango, e lui non l’aveva mai sentita nominare. Gli ho spiegato la vittoria di Sanremo, il padre, brevi cenni del ...