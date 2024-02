L’istruzione è il miglior investimento per il Paese La lezione di Gavosto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) “L’importanza dell’in istruzione, i ritardi del sistema scolastico italiano e possibili aree di intervento” è il titolo dellatenuta da Andrea, direttore della Fondazione Agnelli, specializzata nella ricerca su scuola e dell’università in Italia, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.ha analizzato il tema della scuola intesa come fenomeno sociale e dei fattori che la compongono, spaziando dalla qualità della classe insegnante al patrimonio edilizio che accoglie oltre 7 milioni di studenti. Fornendo una puntuale e sorprendente panoramica economica, supportata dalle rilevazioni scientifiche sulle competenze degli studenti in lettura, matematica e scienze, il docente ha esposto la fondamentale importanza del...