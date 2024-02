Lisa Vittozzi si laurea campionessa del mondo di biathlon | oro nella 15 km

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Medaglia d’oro con zero errori al poligono e miglior temposciata. Una vittoria nettissima quella di, che ai Mondiali di Nove Mesto si è imposta comedeldi. Ai Mondiali di Nove Mesto ha vinto la 15 km individuale dopo l’argento di domenica nell’inseguimento. Neldelsono due medaglie pesanti in specialità olimpiche, due anni prima dei Giochi di Cortina. Una progressione impressionante, quella di Vitozzi: fuori dalle prime 10 alla prima sessione di tiro, al secondo poligono è salita al quinto posto a 31’’ dalla francese Julia Simon. L’azzurra è poi risalita al quarto posto con una sciata solida, finendo poi in testa quando Simon ha commesso il primo errore al tiro. Alla fine oro per ...