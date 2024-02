Lisa Vittozzi da leggenda | la medaglia d’oro nella 15 km individuale ai Mondiali 2024 di Biathlon

(Di martedì 13 febbraio 2024)vince lad’oro15 kmaidi. All'atleta azzurra si inceppa la carabina prima del primo poligono, ma mantiene la calma e non sbaglia mai: 20 su 20 al tiro e sci veloci.

I Mondiali 2024 di biathlon si disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in ... (oasport)

Con un percorso netto al poligono e dovendo recuperare una quindicina di secondi persi per un problema alla carabina nella prima sessione, Lisa Vittozzi trionfa nella 15 km ...Alle 17.10 parte l’Individuale femminile dei Mondiali di Nove Mesto. Condizioni sempre al limite ma si comincia, per una delle gare più attese dai tifosi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'Individuale femminile dei Mondiali di biathlon 2024. La seconda settimana de ...