L’irresistibile tenacia di Walter Sabatini

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’uomo che cammina sui pezzi di vetro del calcio italiano gira anche con la maschera di ossigeno a portata di respiro, ha la camminata faticosa - di recente è stato operato ad una vertebra - e giusto un attimo fa per non farsi mancare niente fa si è rotto una gamba. Ma considerato che l’uomo in questione è dotato dell’ironia disillusa dei sopravvissuti - lui l’ha sfangata un paio di volte - ha fatto sapere via social che forse - ma forse - è la nuvola di Fantozzi, quella che gravita sopra il suo destino. Suo e della Salernitana ultima in classifica, che ha appena cambiato l’allenatore Pippo Inzaghi e l’ha sostituito con Fabio Liverani, nella speranza di una salvezza che oggi non rientra nelle prime dieci ipotesi di futuro a menù. Ma al nostro uomo - si chiamaed è il ds della Salernitana - piacciono le sfide, anzi di più, ne ha bisogno ...