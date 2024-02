L' Irpef agricola è un problema minore nel settore I sindacati? sono in crisi Intervista al deputato Luigi Marattin

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nell'ambito delle proteste delagricolo di queste ultime settimane, una misura come l'esenzione dell'(sui redditi dominicali e agrari) che vale appena 140 milioni di euro «gioca un ruolo, rispetto ad altre questioni in campo, ben più rilevanti». Non ha dubbi, professore associato di Economia politica all'Università di Bologna edi Italia viva. Interpellato dal Gambero Rosso sul piano di interventi dell'attuale governo di Giorgia Meloni per ilprimario,ha spiegato il perché questa esenzione, che ha guadagnato la ribalta della cronaca più recente, somigli più a mossa propagandistica che a un provvedimento destinato a incidere in modo sostanziale sui conti delle ...