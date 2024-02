L' Iran accusa gli Usa | Cercano tregua a Gaza ma armano Israele

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Gli Stati Uniti non hanno l'onestà di aiutare a trovare una soluzione politica che metta fine alla guerra a", ha dichiarato il ministro degli Esteri dell', Hossein Amirabdollahian, in occasione di un incontro in serata a Doha con il collega e primo ministro del Qatar, Mohammed bin...

Sono cinque i consulenti militari, membri delle Guardie rivoluzionarie, rimasti uccisi in un attacco israeliano a Damasco, in Siria , nella giornata ... (today)

Sono almeno 34 le persone rimaste uccise nei raid americani in Siria e Iraq contro postazioni delle milizie filoiraniane in rappresaglia dopo ... ()

L'anniversario è stato caratterizzato da canti notturni, che hanno segnato la notte della capitale Teheran al grido di "Morte al dittatore", slogan cantato 45 anni fa dalla gente che non poteva scende ...Subito dopo la preghiera dell’alba, il boia è entrato nuovamente in azione in Iran. Mohammad Ghobadlou, 23 anni, (nella foto) arrestato nell’autunno 2022 con l’accusa – impossibile da dimostrare ma (.Nel Paese che calpesta i diritti delle donne, il governo ha concesso il visto turistico alla Whitney Wright, distintasi nelle ultime settimane per aver difeso apertamente la causa palestinese ...