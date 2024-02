Lipsia-Real Madrid | programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League 2023 2024

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ile isu Sky edi, match valido per l’deglidi finale di. I blancos, in emergenza infortuni, fanno visita ai tedeschi con l’obiettivo di vincere il primo dei due atti e mettere in discesa il discorso qualificazione ai quarti. I padroni di casa, dal canto loro, cercheranno di ottenere un risultato positivo alla RB Arena. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone ...

Il Real Madrid torna in campo questa sera contro il Lipsia per l'andata degli ottavi di Champions League: Ancelotti deve fare i conti con ... (fanpage)

La vittoria per 4-0 sul Girona ha ridefinito in modo chiaro le gerarchie della Liga, ma il Real Madrid deve fare i conti con l’infortunio di Jude ... (sportface)

Il ritorno si disputerà mercoledì 6 marzo in Inghilterra. Mentre nell'altra sfida in programma il Real Madrid, senza l'infortunato Bellingham, affronterà il Lipsia in trasferta. Gli uomini di Pep ...Lipsia-Real Madrid è il primo ottavo di finale della Champions League 2024. Scopri con noi le ultime e le probabili formazioni del match di stasera.Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, ora al Lipsia, ha rilasciato un'intervista a Marca: Com'è il passaggio dal sole di Napoli all'inverno ...