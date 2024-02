Lipsia Real Madrid | orario | dove vederla e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024), alla RedBull Arena l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime diAlla RedBull Arena l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra. A distanza di un paio di mesi si torna in campo con la competizione europea più importante per i vari club. I blancos se la vedranno nella tana dei ragazzi terribili di Rose che possono mettere paura ai galacticos orfani di Jude Bellingham. L’inglese non sarà della partita e al suo posto dovrebbe giocare Brahim Diaz. In casa tedesca attenzione al quartetto offensivo: Simons, Olmo, Openda e Sesko. Andiamo a scoprire le ultime di, l’...