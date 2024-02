“L’inverno in Toscana è già finito Si va spediti verso la primavera” | l’analisi del Consorzio che monitora il clima per conto della Regione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)è già, anzi è come se non fosse mai iniziato e laè ormai alle porte. IlLamma, l’ente cheilinper, traccia una previsione per le prossime settimane che racconta di come a metà febbraio possa già sostanzialmente dirsi concluso il periodo più freddo dell’anno nelladel Centro Italia. Potrà forse esserci qualche inversione termica ma lunghi periodi rigidi, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio, sono alle spalle. A partire da oggi – martedì 13 febbraio – le temperature registreranno un “nuovo aumento su valori ben al di sopra delle medie”, spiega il ...