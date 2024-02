L'Inter vincerà la seconda stella | merito della difesa di Inzaghi e di un Thuram che è nettamente meglio di Chiesa

Marco Piccari , Direttore di TMW Radio, ha parlato della Roma di Daniele De Rossi in campo sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Roma -INTER – ... (inter-news)

La stagione calcistica in corso sta alimentando aspettative e previsioni da parte degli esperti di scommesse sportive , e molti di loro convergono su ... (justcalcio)

Padovan gufa tantissimo l’Inter esponendosi alla vigilia della partita contro la Juventus. Il giornalista dà per certa la vittoria dei ... (inter-news)

Inter-Juventus - chi vincerà il derby d'Italia che vale mezzo scudetto : il pronostico

Una partita in cui in palio ci sarà molto di più dei tre punti. Sì, perché Inter e Juventus, ad oggi separate da una sola lunghezza in classifica, ... (europa.today)