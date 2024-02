L’influenza aviaria fa strage di uccelli marini | morti a decine di migliaia in UK | colonie sterminate

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un rapporto della The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ha evidenziato l'impatto catastrofico dell'influenzaH5N1 (HAPAI) suglidel Regno Unito, con intereriproduttive devastate.didi esemplari, che hanno comportato crolli delle popolazioni fino all'80%

Il Festival di Sanremo non è solo un appuntamento immancabile per gli amanti della musica italiana, ma si rivela anche un potente motore economico per il Paese.Quest'anno, il suo impatto si è tradotto ...Attualmente, il rendimento effettivo lordo a scadenza del BTP sett 2044 è del 4,4, mentre il rendimento effettivo netto a scadenza è del 3,81. La cedola, come precedentemente menzionato, viene pagata ...“Un obiettivo è quello di spegnere l’incendio, e l’altro è quello di usare l’idrante per inondare il sistema di liquidità in modo da evitare una crisi finanziaria”, dice Tilley.