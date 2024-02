L' inflazione Usa a gennaio al 3 | 1% | sopra le attese

Future Wall Street in modesto calo. Spread in leggero rialzo in area 156 punti. Euro resta sotto 1,08 dollari. Petrolio e prezzi del gas in rialzo (ilsole24ore)

Le principali borse europee avviano la seduta di oggi all’insegna della prudenza. Sale l’attesa per il dato di oggi sull’inflazione statunitense, che a gennaio dovrebbe aver… Leggi ...(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La seduta prosegue in calo sulle Borse in Europa con le vendite sui tecnologici e in particolare Milano cede lo 0,38% appesantita da Stm che lascia il 2,6 per cento. In decis ...Tech sotto pressione dopo delusione Siltronic (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Borse europee e future Usa in calo, mentre si avvicina il momento del dato sull'inflazione americana di ...