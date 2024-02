Lina Sastri al Teatro San Ferdinando con “Nozze di sangue”

Lina Sastri torna al Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca D’Aosta 263) per omaggiare Eduardo De Filippo. Sarà in scena sabato 9 dicembre ... (impresaitaliana)

Dopo il debutto in prima assoluta al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei nello scorso giugno, e sull’onda di una felice tournée che ha toccato le città di Palermo, Catania, Torino, arriva a ...NAPOLI - Un omaggio nella Stazione Metropolitana di Piscinola-Scampia a Geolier, non lontano dalla “sua” Secondigliano. Ieri (domenica 12 febbraio) per ...A Napoli la stazione metropolitana di Piscinola-Scampia omaggia Geolier, secondo classificato al festival di Sanremo, trasmettendo in modalità loop il suo brano "I p' me, ...